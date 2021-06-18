Sayın Valimiz'den Tüvtürk Muayene İstasyonu'na Ziyaret

Valimiz Sayın Mehmet Makas, TÜVTÜRK Erzincan Muayene İstasyonu'nu ziyaret ederek, TÜVTÜRK Erzincan Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Yılmaz ile bir süre görüştü.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, TÜVTÜRK Erzincan Muayene İstasyonu'nu ziyaret ederek, TÜVTÜRK Erzincan Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Yılmaz ile bir süre görüştü. Gerçekleşen ziyarette, TÜVTÜRK Erzincan Muayene İstasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Yılmaz ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz, daha sonra muayene istasyonunda incelemelerde bulunarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre