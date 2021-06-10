Sayın Valimiz, Beşsaray Köyü Muhtarı Şevki Kurutaş'ı ve Ahmet Uğurlu Dedeyi Ziyaret Etti
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Sayın Valimiz, Beşsaray Köyü Muhtarı Şevki Kurutaş'ı ve Ahmet Uğurlu Dedeyi Ziyaret Etti

Sayın Valimiz, Beşsaray Köyü Muhtarı Şevki Kurutaş'ı ve Ahmet Uğurlu Dedeyi Ziyaret Etti
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Sayın Valimiz, Beşsaray Köyü Muhtarı Şevki Kurutaş'ı ve Ahmet Uğurlu Dedeyi Ziyaret Etti.

Sayın Valimiz, Beşsaray Köyü Muhtarı Şevki Kurutaş'ı ve Ahmet Uğurlu Dedeyi Ziyaret Etti. Valimiz Sayın Mehmet Makas, merkeze bağlı Beşsaray Köyü Cemevi'ni ziyaret ederek, Erzincan'ın kanaat önderlerinden Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile bir süre görüştü. Daha sonra Beşsaray Köyü Muhtarı Şevki Kurutaş ile de görüşen Sayın Valimiz, köy ile ilgili istek ve talepleri dinleyerek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz, Beşsaray Köyü Muhtarı Şevki Kurutaş'ı ve Ahmet Uğurlu Dedeyi Ziyaret Etti - Haberler
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