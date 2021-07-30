Sayın Kaymakamımız Hakan Yavuz ERDOĞAN'ın Edirnekâri Atölyesi Ziyareti

Sayın Kaymakamımız Hakan Yavuz ERDOĞAN Edirnekari Atölyesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Sayın Kaymakamımız Hakan Yavuz ERDOĞAN Edirnekari Atölyesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyareti sırasında İlçe Özel İdare Müdürümüz İlker TEKEL, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve aynı zamanda proje koordinatörü olan Hakan ÇİÇEK gerçekleştirilen restore çalışmaları ve kurs faaliyetleri, Edirnekari kursu usta öğreticimiz Merve ÇİÇEK Edirnekari sanatı hakkında Sayın Kaymakamımız Hakan Yavuz ERDOĞAN ile bilgi alışverişinde bulundular. Sayın Kaymakamımız Hakan Yavuz ERDOĞAN, kursiyerler ile görüşerek "eksikliklerin ve dile getirilen taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini, proje kapsamında unutulmaya yüz tutan Edirnekari sanatının yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmaya devam edeceğini ve ortaya çıkarılan eserlerin pazarlanması için her türlü desteği vereceklerini " dile getirmiştir.

Kaynak: Habermetre