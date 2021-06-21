Sayılarla Uzaktan Eğitim

EBA, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020'den 18 Haziran 2021 tarihine kadar 23. 769. 308. 322 kez ziyaret edilmiştir.

EBA, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020'den 18 Haziran 2021 tarihine kadar 23. 769. 308. 322 kez ziyaret edilmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 21 Eylül 2020 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarından toplam 12. 182 saat yayın yapıldı ve bu yayınlar için Ankara ve İstanbul'da 13 ayrı stüdyoda çekimler gerçekleştirildi. 23 Mart 2020 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan toplam yayın saati 18. 377 oldu. Uzaktan eğitim süresi boyunca toplam 11. 523 ders videosu ve 1. 049 ders dışı etkinlik videosu hazırlandı. Ders videolarının 7. 197'si ile ders dışı etkinlik videolarının 828'i, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için hazırlandı.

Diğer yandan, EBA Mobil uygulaması da Android cihazlar için 31M, iOS cihazlar için 3, 1M indirilme sayısına ulaştı.

21 Eylül 2020 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında 12. 873. 739 öğrenci ve 1. 005. 980 öğretmen EBA'yı, 836. 384 öğrenci ve 177. 344 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif bir şekilde kullandı.

Ayrıca okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 19 Haziran tarihine kadar toplam 287. 183. 328 Canlı Ders gerçekleştirilmiş oldu.

Uzaktan eğitim sürecinde internet erişimi ve cihaz desteği ihtiyacı olan öğrenciler için 15. 352 EBA Destek Noktası kuruldu ve 189 gezici EBA Destek Noktası oluşturuldu. Ayrıca 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti olan 664. 157 adet tablet bilgisayar ve 105. 000 sınıf için webcam dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre