Savunma sanayiinden akaryakıt gemisi projesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DESAN-ÖZATA iş ortaklığı ile akaryakıt gemisi projesi sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DESAN-ÖZATA iş ortaklığı ile akaryakıt gemisi projesi sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Demir, yaptığı açıklamada, "Projeyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, milli tasarıma sahip, yerlilik oranı yüzde 80'e ulaşacak 4 gemiyle liman içi denizlerimizde akaryakıt ikmali görevini daha etkili icra edecek. Hayırlı olsun" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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