Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı - Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

- Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

SSM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LST Amfibi Çıkarma Gemisi ile ilgili özelliklere yer verildi. Geminin 2 adet 25 tonluk güverte vinci, 2 adet değişken açılır pervane özelliğine yer verilerek menzilinin 5000 NM, en yüksek süratinin 18 knot olduğu, üreticinin Anadolu Tersanesi olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA