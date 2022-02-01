Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj attı, Davutoğlu'nun tepkisi dikkat çekti
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun İmar değişiklikleriyle ilgili eleştiride bulunduğu sırada canlı yayına "İmar değişikliklerinde olacak değer artışının kamuya dağıtılmasıyla ilgili yeni yasa çıkarıldı" mesajı attı. Davutoğlu'nun bu anda yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Kendi partisi ve siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, kendisinin başbakanlığı döneminde hiçbir müteahhide ve müteahhit grubuna ayrıcalık tanınmadığını belirterek AK Parti hükümetine eleştiride bulundu.
Sözlerine devam eden Davutoğlu, "Devlet hayatına girdiğiniz zaman ilişkileri yürütmek zorundasınız. Siyasi ahlak yasası bu anlamda bizim siyaseti zenginleşme aracı olarak kullananlara karşı bir tedbirdi" dedi.
Davutoğlu'nun canlı yayında konuştuğu anlara Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in mesajı damga vurdu. Altaylı, Demir'in "İmar değişikliklerinde olacak değer artışının kamuya dağıtılmasıyla ilgili yeni yasa çıkarıldı" sözlerini Davutoğlu'na aktardı.
Bu sırada Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun büyük şaşkınlık yaşadığı ve kelimeleri bir kaç saniyeliğine toparlayamadığı görüldü. Davutoğlu ardından kaldığı yerden sözlerine şöyle devam etti: "O kanundaki düzenlemelere baksınlar, bizim bıraktığımız gibi değil o düzenlemeler."