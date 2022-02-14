Şavşat-Ardahan kara yolu çığ sonucu ulaşıma kapandı
AA, Yusuf Okur - Güncel
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Şavşat-Ardahan kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
ARDAHAN (AA) - Şavşat- Ardahan kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Şavşat-Ardahan kara yoluna 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde, sabah saatlerinde çığ düştü.
Bu sırada bölgede kar temizleme çalışması yapan Karayollarına ait iş makinesi, kısmen çığ altında kaldı.
İş makinesinin kar altında kalmayan bölümünde bulunan operatör, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, yol ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.