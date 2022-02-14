Şavşat-Ardahan kara yolu çığ sonucu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şavşat-Ardahan kara yolu çığ sonucu ulaşıma kapandı

AA, Yusuf Okur - Güncel
 - Güncelleme:

Şavşat-Ardahan kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

ARDAHAN (AA) - Şavşat- Ardahan kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Şavşat-Ardahan kara yoluna 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde, sabah saatlerinde çığ düştü.

Bu sırada bölgede kar temizleme çalışması yapan Karayollarına ait iş makinesi, kısmen çığ altında kaldı.

İş makinesinin kar altında kalmayan bölümünde bulunan operatör, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, yol ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Şavşat-Ardahan kara yolu çığ sonucu ulaşıma kapandı

Şavşat-Ardahan kara yolu çığ sonucu ulaşıma kapandı

Şavşat-Ardahan kara yolu çığ sonucu ulaşıma kapandı

AA / Yusuf Okur - Güncel

Ardahan, Artvin, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title