Save the Children: Önlem alınmazsa salgının gelecek nesiller üzerinde yıkıcı etkisi olur
Sivil toplum örgütü Save the Children, gelecek nesli korumak için çocuk haklarının, salgının uzun dönem yıkıcı etkilerine karşı verilen mücadelenin merkezine alınması gerektiğini vurguladı.
17.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:06
Sivil toplum örgütü Save the Children, gelecek nesli korumak için çocuk haklarının, salgının uzun dönem yıkıcı etkilerine karşı verilen mücadelenin merkezine alınması gerektiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler'in salgın nedeniyle yaşanan küresel ekonomik durgunluğun yüz binlerce çocuğun ölümüne neden olabileceğine dikkat çektiği raporuna atıfta bulunan Save the Children, salgının etkilerini azaltmak için verilen küresel çabalara çocukların da dahil edilmesinin elzem olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com