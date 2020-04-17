Save the Children: Önlem alınmazsa salgının gelecek nesiller üzerinde yıkıcı etkisi olur Sivil toplum örgütü Save the Children, gelecek nesli korumak için çocuk haklarının, salgının uzun dönem yıkıcı etkilerine karşı verilen mücadelenin merkezine alınması gerektiğini vurguladı.

Sivil toplum örgütü Save the Children, gelecek nesli korumak için çocuk haklarının, salgının uzun dönem yıkıcı etkilerine karşı verilen mücadelenin merkezine alınması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in salgın nedeniyle yaşanan küresel ekonomik durgunluğun yüz binlerce çocuğun ölümüne neden olabileceğine dikkat çektiği raporuna atıfta bulunan Save the Children, salgının etkilerini azaltmak için verilen küresel çabalara çocukların da dahil edilmesinin elzem olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle