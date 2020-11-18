Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar
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Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar

18.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:42

HDP'ye karşı birleşen Kürt siyasetçilerin birleşerek yeni bir parti kuracağını iddia eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Cumhur İttifakı'na destek verecekler. Taze ve kesin bilgidir" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Taze ve kesin bir bilgidir" diyerek HDP'ye karşı birleşen Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kuracağını ve bu partinin de Cumhur İttifakı'na destek vereceğini öne sürdü.

Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "HDP'ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur İttifakı'na destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar

"BU KARDEŞLERİMİZ ZATEN REİS'E OY VERMİYOR MUYDU?"

Savcı Sayan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Sayan'ın gönderisinin altına "Bu Kürt kardeşlerimiz Reis'e oy vermiyor muydu zaten? Partileşmeye ne hacet?", "Kardeşlerimizi isabetli ve doğru kararlarından dolayı tebrik ediyoruz başkanım. Hak yolda yarenlikleri baş göz üstüne. Hayrolsun hayırlara vesile olsun", "Gerçekten mi? Çok sevindim. İnsanların şuurlanması için dualar da ettik. Rabbim kabul etti dualarımızı çok şükür", "Bu çok beklediğim, neden bu oluşumun bu kadar geç kaldığını anlamadığım bir durumdu, temsili sadece bölücülere bırakmak akıl alır bir şey değildi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar

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