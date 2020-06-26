Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım Sosyal medya hesabından Ağrı Dağı'nın görselini paylaşan ve Acun Ilıcalı'yı da etiketleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Survivor finalini Ağrı Dağında yapalım" ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Survivor finalinin Ağrı Dağı'nda yapılması için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.

"SAYIN ACUN ILICALI'YA AÇIK DAVET"

Sosyal medya hesabından Ağrı Dağı görseli eşliğinde paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sayın Acun Ilıcalı'ya açık davet. Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım" İfadelerini kullandı.

GÖZLER ACUN'A ÇEVRİLDİ

Savcı Sayan'ın bu teklifine Acun Ilıcalı'nın bir yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.