Savcı, kitabı silah olarak saydı! Ders çalışmayan kızını kitapla döven anne, 'basit yaralama' suçundan yargılanacak
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Savcı, kitabı silah olarak saydı! Ders çalışmayan kızını kitapla döven anne, 'basit yaralama' suçundan yargılanacak

30.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:05
Savcı, kitabı silah olarak saydı! Ders çalışmayan kızını kitapla döven anne, 'basit yaralama' suçundan yargılanacak

Lise öğrencisi kızının ders çalışmamasından yakınan anne, sinirli bir anında kızına ders kitabı ile vurdu. Savcılığın, kızına vurduğu kitabı silah olarak değerlendirmesinden sonra anne hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi M.E. iddiaya göre derslerine gerekli ilgiyi göstermiyordu. Bu durumdan şikayetçi olan anne B.A. kızını defalarca ders çalışması için uyardığını ve onu teşvik etmek için çabaladığını dile getirdi. Annesinin uyarılılarına kulak asmayan genç kız, annesinden beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

KİTAPLA DÖVDÜ

Sabah'ın haberine göre; kızının ders çalışması için uyarılarına tepki vermediğini söyleyen anne, derslerini kaçıran kızına sinirlendi ve birden kitap ile vurmaya başladı. Genç kız, kitapla dizine ve koluna vurduktan sonra duran annesinin şiddetini savcılığa bildirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada anne B.A'nin ifadesi alındı.

KİTAP, SİLAH OLARAK SAYILDI

Savcılık tarafından alınan ifadede anne, ders çalışmasını çok istediğini, sürekli olarak kızını teşvik etmeye çalıştığını, kızının ders çalışmadığını görünce sinirlenerek kitapla vurduğunu dile getirdi. Savcılık yürütülen soruşturmayı tamamladı ve ders kitabını silah olarak saydı.

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'BASİT YARALAMA' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Anne B.A. hakkından 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye ceza mahkemesinde görülecek.

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