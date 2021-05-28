Savcı cani koca için 3 ayrı suçtan ceza talep etti
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Savcı cani koca için 3 ayrı suçtan ceza talep etti

Savcı cani koca için 3 ayrı suçtan ceza talep etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de Ağustos 2020 tarihinden boşanmak istediği kocası tarafından 11 el ateş edilerek öldürülen Fatma Esra Dirlik'in eşi Mustafa Dirlik ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Nevşehir'de Ağustos 2020 tarihinden boşanmak istediği kocası tarafından 11 el ateş edilerek öldürülen Fatma Esra Dirlik'in eşi Mustafa Dirlik ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Nevşehir'de Ağustos ayında boşanmak istediği kocası tarafından 11 el ateş edilerek öldürün Fatma Esra Dirlik'in eşi Mustafa Dirlik Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahkeme salonuna avukatlar ve Fatma Esra Dirlik'in babası alındı. Eşini öldüren Mustafa Dirlik, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katılırken, aldatıldığını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi. Savcı eşini öldüren koca için eşi kasten öldürme, mala zarar verme ve cebir kullanarak kişinin hürriyetini yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanık eşinin avukatı savunma vermek üzere mahkemenin ertelenmesini talep etmesinin üzerine mahkeme 16 Temmuz tarihine ertelendi.

Mahkeme çıkışı açıklamada bulunan Avukat Sema Yurtbilir Yavuz, 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan duruşmada kararın açıklanmasını bekliyoruz dedi. Yurtbilir Yavuz, "Bugün aslında yeni bir duruşma tarihi verildi. Çünkü savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaaya karşı savunma verilmek üzere süre talep edildi. Bu yüzden 16 Temmuz tarihine yeniden gün verildi. Mütalaa da tabi ki eşi kasten öldürme, mala zarar verme ve cebir kullanarak kişinin hürriyetini yoksun kılma suçundan cezalandırma talep edildi. Bakalım 16 Temmuz'da karar çıkacağını bekliyoruz. Biz tabi ki her kadın cinayetinde olduğu gibi bu yargılamada da en yüksek ceza verilmesini istiyoruz ve bunu bekliyoruz" dedi.

Baba Süleyman Yiğit ise mahkeme çıkışı açıklamasında savcının mütalaasından memnun olduklarını ifade ederken en ağız cezanın verilmesini beklediklerini ifade etti. Yiğit, "Savcının mütalaasından memnunuz. Adaletin yerini bulması için savcının dosyayı takip etmesi bizleri mutlu etti. Bizlerin yapacağı bir şey yok. Kızım haksız bir yere namussuzlukla suçlanıyor. Bir insan kızımı düşünmüyorsa iki çocuğunu düşünmesi gerekiyor. Kızım namussuz olmuş olsaydı ben zaten burada olmazdım. Adliyeye de gelmezdim, dava da açmazdım. Bizim beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Savcı cani koca için 3 ayrı suçtan ceza talep etti
Savcı cani koca için 3 ayrı suçtan ceza talep etti
Savcı cani koca için 3 ayrı suçtan ceza talep etti
Savcı cani koca için 3 ayrı suçtan ceza talep etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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