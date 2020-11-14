Savaştepe Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
14.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:35
Balıkesir'in Savaştepe İlçe Belediye Başkanı Turhan Şimşek yeni tip koronavirüs Covid-19'a yakalandı.
Balıkesir'in Savaştepe İlçe Belediye Başkanı Turhan Şimşek yeni tip koronavirüs Covid-19'a yakalandı.
Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek eklem ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Covid-19 testi pozitif çıkan Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Covid-19 nedeniyle evinde karantinaya alındı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı