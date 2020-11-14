Savaştepe Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Savaştepe Belediye Başkanı korona virüse yakalandı

14.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:35
Savaştepe Belediye Başkanı korona virüse yakalandı

Balıkesir'in Savaştepe İlçe Belediye Başkanı Turhan Şimşek yeni tip koronavirüs Covid-19'a yakalandı.

Balıkesir'in Savaştepe İlçe Belediye Başkanı Turhan Şimşek yeni tip koronavirüs Covid-19'a yakalandı.

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek eklem ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Covid-19 testi pozitif çıkan Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Covid-19 nedeniyle evinde karantinaya alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Belediye başkanı korona virüse yakalandı
Belediye başkanı korona virüse yakalandı
Samsat Belediye Başkanı Fırat korona virüse yakalandı
Samsat Belediye Başkanı Fırat korona virüse yakalandı
Avanos Belediye Başkanı İbaş korona virüse yakalandı
Avanos Belediye Başkanı İbaş korona virüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlker Aksum Şafak Sezer Fatih Artman Didem Soydan
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Medya Bursa Çocuk Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Savaştepe Belediye Başkanı korona virüse yakalandı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 23:36:26. #1.14#
title