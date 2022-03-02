Savaşta korkutan bir gelişme daha! Ruslar Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu - Haberler

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Savaşta korkutan bir gelişme daha! Ruslar Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta korkutan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakını vuruldu.

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'daki çatışmalar ve bombalamalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan son olarak yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 498 olduğu belirtildi. Ukrayna ise bu sayısının 6 bin olduğunu açıkladı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İki ülke arasındaki müzakerelerden sonuç beklenirken, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırıları devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakını vuruldu. Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi.

ANINDA SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Kiev'deki sirenler de çaldı. Bölgedekilere, saldırının gerçekleştirildiği yere yaklaşılmaması uyarısında bulunuldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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