Savaşın ayak sesleri! İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e çok sert yanıt: Başlatırsanız, rejimi yok ederiz - Haberler
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Savaşın ayak sesleri! İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e çok sert yanıt: Başlatırsanız, rejimi yok ederiz

AA - Haberler | Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını belirtmişti. Açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi zirveye çıkarırken, İran Devrim Muhafızları'ndan Kochavi'ye çok sert bir yanıt geldi. Komutan Emir Ali Hacızade, "Siyonist rejim bize bahane verirse ve bir şeye başlarsa bunu bitiren taraf biz oluruz. Bunun sonu da Siyonist rejimin yok olmasıdır" dedi.

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ülkesini hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

"SİYONİST REJİMİ YOK EDERİZ"

İsrail makamlarının açıklamalarının iç kamuoyuna yönelik olduğunu savunan Hacızade, "Siyonist rejim bize bahane verirse ve bir şeye başlarsa bunu bitiren taraf biz oluruz. Bunun sonu da Siyonist rejimin yok olmasıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, 9 Kasım'daki yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını" söylemişti. Savunma Bakanı Gantz da "İsrail; İran ve vekillerinin İsrail'in askeri üstünlüğünü baltalamasına izin vermeyecek. Hükümet, her türlü olasılığa karşı uyanık ve hazır olmak için milyarlarca yatırım yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

AA - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Fakır:bu yahudiler dünyanın başına bela olmuş bir millet, iranı da sevmem ama dünyanın çıbanı yahudilerdir.
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Ahmet AKGÜL:Artık uygulamaya geçin, yok ede ede bitiremediler şu abd ve israili. ancak esada yardım ederler. bir kerede müslümanların yanında olun be.
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