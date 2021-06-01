Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 107. Bölüm fragmanı izle! Savaşçı yeni bölümde neler olacak?

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Ekranları sevilen dizisi Savaşçı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Savaşçı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 107. Bölüm fragmanı izle! Savaşçı yeni bölümde neler olacak? diye aratılıyor. Peki, Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 107. Bölüm fragmanı izle! Savaşçı yeni bölümde neler olacak? Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı'da gerilim tırmanıyor! Gündüz Göktürk'e meydan okumak adına ikinci kez karşısına çıkan Mösyö, bu sürpriz hamlesiyle amacına ulaşmak iste de hiçbir şey planladığı gibi olmayacaktır… Diğer tarafta, Astsubay Bektaş Subaşı'nın, vatani görevini yapan kardeşi Alper'den aldığı şüpheli bir haber, karargahta endişeye yol açar. Kopuz Albay Kılıç Timi'ni hemen harekete geçirirken Asteğmen Alper'le irtibat kesilmiş ve akıbeti belirsizliğini korumaktadır. Bölgedeki büyük çaplı arama faaliyetlerine dahil olan Kılıç Timi, Alper'e ait bazı izler bulur. Ancak bu izler Yüzbaşı Haydar'ı önemli bir seçim yapmak zorunda bırakır. O Mehmetçik'i bulmadan asla geri dönmek istemeyen Yörük Haydar, Kılıç Timi'yle birlikte, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürümeyi göze alacaktır…

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE!

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüzbaşı Haydar ve beraberindeki grup Astsubay Bektaş'ın kardeşi Asteğmen Alper'i buldukları sırada Şiyar ve adamlarının saldırısına uğramıştır. Teğmen Efe durumu anlamış, onlarla tekrar iletişim kurmaya çalışsada bu mümkün olmaz. Astsubay Görkem ve Astsubay Savaş'la birlikte hemen destek için harekete geçer. Savaş'ın Yüzbaşı Haydar'ları ateş çemberinden çıkarmak için ortaya attığı ilginç fikir Teğmen Efe'yi önce tereddütte bıraksa da, denemekten başka çareleri de yoktur. Üçlü yaptıkları planla Şiyar ve adamlarını oyuna getirirler. Ancak Şiyar'ın bir hamlesi olayların akışını beklenmedik bir şekilde değiştirir ve Görkem ile Savaş Astsubaylar silah arkadaşlarını kurtarmak için hiç düşünmeden kendi hayatlarını hiçe sayarlar…

SAVAŞÇI 107. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!