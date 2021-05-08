Savaşçı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Savaşçı 104. bölüm full izle! Savaşçı 105 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Savaşçı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Savaşçı 104. bölüm full izle! Savaşçı 105 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Savaşçı 104. bölüm full izle! Savaşçı 105 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Savaşçı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Savaşçı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Savaşçı canlı izle! Savaşçı FOX TV canlı izle! Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Savaşçı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Savaşçı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Savaşçı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Savaşçı canlı izle, Savaşçı FOX TV canlı izle! Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Savaşçı canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mösyö'nün adamlarından kurtulan Albay Göktürk, babası Gündüz Bey'in karşısına çıktığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ancak vazgeçmeye niyeti yoktur, yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve Yeva'yı ele geçirmek için tek başına harekete geçer. Bu arada Kopuz Albay, Göktürk Albay'la ilgili çok önemli bazı detaylar öğrenir. Onun suçsuz olma ihtimalini göz önünde bulundurarak yeni bir plan yapar ve Yüzbaşı Bozkurt'u devreye sokar. Mösyö ise Göktürk Albay'ın Yeva'yı bulmak için bölgeye geleceğini tahmin eder ve avını yakalamak isteyen bir avcı gibi, onu tuzağına çekerek alt etmeye çalışır. Fakat işler pek de istediği gibi gitmez. Mösyö'nün uzak tutma çabasına rağmen, Uzi'nin beklenmedik şekilde olaylara dahil olması, onun planlarını daha da çıkmaza sokar…

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeva'nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk, üsse gelir. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi tarafından bir suçlu gibi karşılanınca neye uğradığını şaşırır. Hemen sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliği'ni bozmak için gerçekleştirilen eylemleri kesinlikle kendisinin yapmadığını söylese de, ne babası Gündüz Göktürk'ü ne de Albay Kopuz'u buna inandırması hiç kolay olmayacaktır. Çünkü eldeki bütün deliller onun suçlu olduğunu göstermektedir. Göktürk Albay başından geçenleri bütün detaylarıyla anlatır ve gerçeklerin ortaya çıkması için tek bir kilitvardır: Yeva!

Yeva'nın yakalanması için gelen istihbarat doğrultusundaKılıç Timi hemen harekete geçer. Bu operasyon sırasında Yüzbaşı Haydar'ın aldığı önemli bir bilgi karargahı alarma geçirir. Ancak Mösyö, kendisi için artık tehlike arz eden Albay Göktürk'ü ortadan kaldırmak için yeni planını çoktan devreye sokmuştur. Her şeyi göze alan Göktürk Albay ise bu defa Mösyö'nün planını suya düşürüp, suçsuz olduğunu ispatlayabilecek midir?

SAVAŞÇI CANLI İZLE (20.00)

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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