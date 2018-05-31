Savaşçı Dizisinin Kürşat Teğmeni Çağrı Şensoy, Diziden Ayrılıyor

Savaşçı dizisinin yeni bölümünden ipuçları içeren 47. yeni bölüm fragmanı geldi. Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Atiksoy, Murat Serezil ve Sarp Leventoğlu'nun yer aldığı Savaşçı'nın yeni bölümünde, dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğacak anlar yaşanacak.

KÜRŞAT TEĞMEN ŞEHİT DÜŞECEK

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide Kürşat Teğmen karakterini canlandıran Çağrı Şensoy 47'inci bölümle veda ediyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Kürşat Teğmen operasyonda şehit düşecek.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Leyla'nın sürpriz bir şekilde Kağan'ın karşısına çıkması kafaları karıştırır ve Aslı'yla Kağan arasında gerilime sebep olur. Yüzbaşı Kağan'ı hedefine koyan Leyla, aynı zamanda yaptığı sinsi plan için hazırlıklara başlamıştır. Çok geçmeden ses getirecek büyük bir eylem peşindedir.

Uluslararası bağlantılarıyla bir araya gelen Leyla amacına adım adım yaklaşır. Karargahta ise Seyfi'den gelen istihbarat doğrultusunda Kağan'ın bir ayrıntıyı fark etmesi, taşların yerine oturmasını sağlar.

Her ihtimali göz önünde bulunduran Albay Kopuz, Kılıç Timi'ni harekete geçirir. Ancak Leyla'nın farklı eylem yöntemi tehlikenin boyutunu daha da yükseltir ve Kılıç Timi'yle birlikte Mehmetçik de ölümle burun buruna gelecektir.