Savaşçı canlı yeni bölüm izle! FOX Savaşçı canlı yayın izle!
FOX ekranlarını sevilen dizisi Savaşçı 108. bölüm full izle! Savaşçı yeni bölüm izle! Savaşçı ne zaman, saat kaçta? Savaşçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde. Savaşçı canlı yeni bölüm izle! FOX Savaşçı canlı yayın izle!
FOX ekranlarını sevilen dizisi Savaşçı 108. bölüm full izle! Savaşçı yeni bölüm izle! Savaşçı ne zaman, saat kaçta? Savaşçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde. Savaşçı canlı yeni bölüm izle! FOX Savaşçı canlı yayın izle!
SAVAŞÇI NE ZAMAN?
Uzun aradan sonra ekranlara dönen Savaşçı dizisi bu akşam FOX TV ekranlarında başlayacak. Savaşçı her Cumartesi FOX TV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.
SAVAŞÇI OYUNCULARI!
Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Serenay Aktaş, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken, Zerrin Sümer.