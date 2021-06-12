Savaşçı Canlı izle! FOX TV Savaşçı 109. bölüm (final) canlı izle! 12 Haziran Savaşçı büyük final HD Canlı izle! Savaşçı 109. bölüm (final)de neler ola

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SAVAŞÇI 109. BÖLÜM (FİNAL) NELER OLACAK?

Kılıç Timi teröristlere geçit vermiyor!

Kılıç Timi terörist elebaşı Şiyar'ı ele geçirip, etkisiz hale getirirken halen ameliyatı süren Astsubay İlyas Karaca'nın kalbi durmuştur.Her şeyi gören Gökçen hemşire şok içinde, Ayça'ya bunu nasıl söyleyeceğini düşünürken hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi, herkesi şaşkına çevirir.

Bu arada hiç zaman kaybetmek istemeyen Kopuz Albay, Çakal ve Artin'in bölgeden kaçmalarını engellemek için yaptığı planı hemen devreye sokar. Kapana kısılan ikili, çaresizlik içinde bölücü örgütten destek alsalar da dağdaki zorlu yaşam koşulları onları psikolojik olarak yıldırır ve Kopuz Albay'ın beklediği ilk hatayı yaparlar. Kopuz Albay Kılıç Timi'ni acil harekete geçirirken, Çakal ve Artin de son kozlarını oynamaktan geri durmazlar. Ancak ellerine geçen fırsatla kurtulacaklarını sanan ikili için işler pek yolunda gitmez. Çünkü onları ortadan kaldırmaya kararlı olan Kılıç Timi'nin canı pahasına da olsa vazgeçmeye hiç niyeti yoktur...

SAVAŞÇI 109. BÖLÜM (FİNAL) FRAGMANI İZLE!