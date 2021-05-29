Savaşçı Canlı izle! FOX TV Savaşçı 107. bölüm canlı izle! 29 Mayıs Savaşçı full HD Canlı izle! Savaşçı 107. bölümde neler olacak?

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SAVAŞÇI 107. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüzbaşı Haydar ve beraberindeki grup Astsubay Bektaş'ın kardeşi Asteğmen Alper'i buldukları sırada Şiyar ve adamlarının saldırısına uğramıştır. Teğmen Efe durumu anlamış, onlarla tekrar iletişim kurmaya çalışsada bu mümkün olmaz. Astsubay Görkem ve Astsubay Savaş'la birlikte hemen destek için harekete geçer. Savaş'ın Yüzbaşı Haydar'ları ateş çemberinden çıkarmak için ortaya attığı ilginç fikir Teğmen Efe'yi önce tereddütte bıraksa da, denemekten başka çareleri de yoktur. Üçlü yaptıkları planla Şiyar ve adamlarını oyuna getirirler. Ancak Şiyar'ın bir hamlesi olayların akışını beklenmedik bir şekilde değiştirir ve Görkem ile Savaş Astsubaylar silah arkadaşlarını kurtarmak için hiç düşünmeden kendi hayatlarını hiçe sayarlar…

SAVAŞÇI 107. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!