Savaşçı 79. bölüm izle Savaşçı 80. bölüm frgman yayınlandı!

28.10.2019 09:42

Aksiyon sahneleri ile beğeni toplayana Savaşçı dizisi, Pazar günleri izleyicileri ekrana bağlıyor. FOX TV'nin aksiyon dolu dizi Savaşçı 79. bölümde Markus'un büyük bir oyun peşinde olduğunu anlayan Albay İbrahim Kopuz, Velid'i durdurmayı başarabilecek midir? Savaşçı 79. bölüm izle Savaşçı 80 bölüm fragman yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 79. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı'da gerilim yükseliyor!

Markus tarafından, kızı Ayça'nın hayatıyla tehdit edilen Kutalmış Paşa, Ayça'ya ulaşmaya çalışırken, Markus'un adamı olarak ortaya çıkan Velid, Ayça'yı öldürmek için beklediği fırsatı yakalar. Ayça için zaman gittikçe daralırken, Markus'un büyük bir oyun peşinde olduğunu anlayan Albay İbrahim Kopuz, Velid'i durdurmayı başarabilecek midir?

Markus'a yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı olan Kopuz Albay, karargahı alarma geçirirken, hazırladığı planla Kılıç Timi'ni hemen harekete geçirir. Kılıç Timi, çeşitli aşamalardan oluşan operasyonu sırasıyla gerçekleştirirken, Markus'un her defasında bir adım önde olması kafaları daha da karıştırır. Bunun üzerine Kopuz Albay'ın karargahta başlattığı inceleme, herkesin büyük şok yaşamasına sebep olacaktır.

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SAVAŞÇI 80. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisi 79. yeni bölümü izleyenler, Savaşçı 80 bölüm fragman yayınlandı mı, sorusunu sormaya. Diziseverlerin heyecanla beklediği Savaşçı 80. bölüm fragmanı yayınlandı!

SAVAŞÇI 80. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Savaşçı dizisinin ekibine Zerrin Sümer "Akkız" Ogeday Girişken "Demir", Serkan Kuru "Ali" ve Eylül Toros "Ayten hemşire" karakterleriyle katıldı.