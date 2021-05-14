Savaş suçlusu Radovan Karadzic cezasının kalanını İngiltere'de çekmek istemiyor
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Savaş suçlusu Radovan Karadzic cezasının kalanını İngiltere'de çekmek istemiyor

Savaş suçlusu Radovan Karadzic cezasının kalanını İngiltere'de çekmek istemiyor
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

"Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic, 2019'da hüküm giydiği müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü İngiltere'de çekmesine hükmeden mahkemenin kararına itiraz etti.

"Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic, 2019'da hüküm giydiği müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü İngiltere'de çekmesine hükmeden mahkemenin kararına itiraz etti.

Radovan Karadzic'in avukatı Peter Robinson'un tarafından Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na (IRMCT) sunulan itiraz dilekçesinde, İngiltere hapishanelerindeki Müslüman sayısının çokluğu sebebiyle müvekkilinin güvenliğinin tehlikede olabileceği kaydedildi.

Karadzic, Srebrenica katliamını gerçekleştiren Sırp General Radislav Krstic ve Liberya'nın eski devlet başkanı Charles Taylor'ın İngiltere'deki hapishanelerde cezalarını çektikleri sırada yaşanılan güvenlik zafiyetlerine değinerek cezasının geri kalan bölümünü hapishanelerdeki Müslüman yoğunluğu az olan bir ülkede geçirmeyi talep etti.

Bu sebeple Karadzic'in avukatları dilekçede, İngiltere yerine Finlandiya veya Danimarka'nın tercih edilmesini istedi.

Cezanın kalanı için İngiltere'ye sevk edilmesine karar verilmişti

Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) savaş ve soykırım suçlusu olarak müebbet hapse mahkum ettiği Radovan Karadzic'in cezasının kalanını çekmek üzere Hollanda'dan İngiltere'ye nakil edilmesine karar vermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter'dan yaptığı açıklamada Karadzic'in, soykırımdan hüküm giyen çok az sayıda kişiden biri olduğu ve hapis cezasının kalan 30 yılını İngiltere'de çekmesini istediklerini kaydetmişti.

Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Karadzic, 2019'da sonuçlanan temyiz davasında ise müebbet hapse mahkum edilmişti.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırpların lideri olan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımı da olmak üzere 1992 ile 1995 yılları arasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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