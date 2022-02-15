Savaş sebebi sayılacak talebi Putin de dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var

Rusya- Ukrayna krizinin gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin Sarayı'nda görüştü.

ÖZEL STATÜ TALEBİ

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya'nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız. Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var" şeklinde konuştu.

"ASKERLERİMİZ KISMEN ÇEKME KARARI ALDIK"

Vladimir Putin, Rusya'nın ABD ve NATO ile güven artırıcı önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söylerken, tatbikat yapan askerlerin bir kısmının bölgeden çekileceğini söyledi.

"Şu an her seçenek masada" diyen Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

DUMA'DA ONAYLANDI

Rusya Komünist Partisi, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız cumhuriyetler olarak tanınması için Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'ya tasarı sundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneriyi 351 milletvekili onaylarken, 16 milletvekili aleyhte oy verdi, 1 vekil ise çekimser oy kullandı. Duma'da milletvekilleri tarafından onaylanan tasarı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak. Putin'in onaylaması durumunda Rusya, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni resmen tanımış olacak. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından, 2014'de Donetsk ve Luhansk bölgeleri bağımsızlıklarını ilan etmişti.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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