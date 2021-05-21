Savaş Özdemir kimdir? Savaş Özdemir kaç yaşında, nereli?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Savaş Özdemir araştırılmaya başlandı. Türk ses sanatçısı ve bestecisi olan Savaş Özdemir kimdir? Savaş Özdemir kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Savaş Özdemir nereli, mesleği nedir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Savaş Özdemir hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Savaş Özdemir araştırılmaya başlandı. Türk ses sanatçısı ve bestecisi olan Savaş Özdemir kimdir? Savaş Özdemir kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Savaş Özdemir nereli, mesleği nedir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Savaş Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1970

Kaç yaşında: 51yaşında

Nereli: İstanbul

Savaş Özdemir (d. 1970, İstanbul) Türk oyuncu. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı.Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, PazartesiPerşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz …

Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın"Derya Gülü"ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin "Beyaz" adlı oyunlarını yönetti.

2015 yılından beri Atv'de başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolünü canlandırmaktadır. Aynı zamanda dizinin oyuncularıyla çekilen Aman Reis Duymasın filminde de rol almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

• Aman Reis Duymasın - (2019)

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tipi) (2015-)

• Bir Kadın Tanıdım (2011)

• Adanalı (2008)

• Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)

• Kurtlar Vadisi Pusu - 1-41 (2007-2008)

• Gurbet Yolcuları (2007)

• Kuzey Rüzgârı (2007)

• Sinekli Bakkal (2007)

• Gülpare (2006)

• Mavikuş (2006)

• Eylül (2005)

• Kapıları Açmak (2005)

• Tombala (2005)

• Avrupa Yakası (2004)

• Haziran Gecesi (2004)

• Mavi Düşler (1998)

• Yasemince (1997)

• Suçlu Kim (1996)

• Süper Baba (1993)