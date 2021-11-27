Savaş mağduru çocuklar El Ardiye Yetimhanesi'nde hayata tutunuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Savaş mağduru çocuklar El Ardiye Yetimhanesi'nde hayata tutunuyor

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

El Ardiye Yetimhanesi El Ardiye Yetimhanesinde çocukların ders işlemesi İDLİB - Suriye'de 10 yıldan fazla devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu.

El Ardiye Yetimhanesi

El Ardiye Yetimhanesinde çocukların ders işlemesi İDLİB - Suriye'de 10 yıldan fazla devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. İdlib'de bulunan 10 yetimhaneden biri olan El Ardiye Yetimhanesinde, bir kısmı anneleriyle beraber olmak üzere 255 çocuk yaşamını sürdürüyor.

Savaş mağduru çocuklar El Ardiye Yetimhanesi'nde hayata tutunuyor

Savaş mağduru çocuklar El Ardiye Yetimhanesi'nde hayata tutunuyor

Savaş mağduru çocuklar El Ardiye Yetimhanesi'nde hayata tutunuyor

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

AA / Doğukan Keskinkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title