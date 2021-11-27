Savaş mağduru çocuklar El Ardiye Yetimhanesi'nde hayata tutunuyor

El Ardiye Yetimhanesi

El Ardiye Yetimhanesinde çocukların ders işlemesi İDLİB - Suriye'de 10 yıldan fazla devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. İdlib'de bulunan 10 yetimhaneden biri olan El Ardiye Yetimhanesinde, bir kısmı anneleriyle beraber olmak üzere 255 çocuk yaşamını sürdürüyor.