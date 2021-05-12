Savaşın bile kuralına uymuyorlar! İsrail polisinin sağlık ekiplerini darp ettikleri an kamerada
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Savaşın bile kuralına uymuyorlar! İsrail polisinin sağlık ekiplerini darp ettikleri an kamerada

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Yaralılara yardım etmek üzere olay yerine gitmeye çalışan Filistin ilkyardım ekibi, İsrail güçleri tarafından engellendi. Bu da yetmezmiş gibi tek gayeleri yaralılara ulaşmak olan ilk yardım ekibi, İsrail polisi tarafından darp edildi.

Dün gece İsrail Hava Kuvvetlerinin sivilleri bombalaması ve binaların çökmesinin ardından kaos ortamı yaşandı. Zarar gören sivillerin acılarına bir nebze de olsa yetersiz olanaklarıyla derman olmak, kurtarabileceklerini kurtarmak için olay yerine gitmeye çalışan bir Filistin ilkyardım ekibinin geçişine İsrail polisi izin vermedi.

Doktorlara milliyetleri yüzünden kötü davranan İsrail polisi, çalışanları bir de itip kaktı. Hiçbir provokasyonda bulunmayan ve iyi niyetle yaklaşan sağlık personelinin yaşadıkları "Bu kadar da olmaz!" dedirtti.

Savaşın bile kuralına uymuyorlar! İsrail polisinin sağlık ekiplerini darp ettikleri an kamerada
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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