Savaş Gemisi filminin konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncu kimler?

Aksiyon, bilimkurgu ve gerilim filmi hayranlarının heyecanla izleyeceği Savaş Gemisi bu akşam televizyonda seyircilerle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Rihanna'yı da bulunduran film efsane oyun Amiral Battı'dan esinlenildi. Peki, Savaş Gemisi filminin konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncu kimler?

Savaş Gemisi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. 20 Nisan 2012 yılında vizyona giren Savaş Gemisi filminin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Amerikan yapımı olan filmin oyuncu kadrosu ve konusu arama motoru üzerinden araştırılıyor.Aksiyon, bilimkurgu ve gerilim filmi hayranlarının heyecanla izleyeceği Savaş Gemisi bu akşam televizyonda seyircilerle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Rihanna'yı da bulunduran film efsane oyun Amiral Battı'dan esinlenildi. Peki, Savaş Gemisi filminin konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncu kimler? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.