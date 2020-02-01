Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncuları ve Savaş Gemisi özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Savaş Gemisi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Savaş Gemisi konusu, Savaş Gemisi özeti ve Savaş Gemisi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Savaş Gemisi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Savaş Gemisi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Savaş Gemisi filmini izleyecek olanların merak ettiği Savaş Gemisi konusu nedir, Savaş Gemisi oyuncuları kimler ve Savaş Gemisi özeti gibi konuları inceliyoruz.
SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.
SAVAŞ GEMİSİ OYUNCULARI VE KADROSU
Dünya uğruna denizde başlatılansavaşı anlatanfilmde Taylor Kitsch, Rihanna, Alexander Skarsgard, Brooklyn Decker ve Liam Neeson gibi yıldız oyuncular rol alıyor.
Savaş Gemisi Yönetmeni: Peter Berg
Savaş Gemisi Oyuncular: Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson