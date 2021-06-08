Satürn Halkaları Ne İşe Yarıyor?
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Satürn Halkaları Ne İşe Yarıyor?

Satürn Halkaları Ne İşe Yarıyor?
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Satürn ismini Roma mitolojisindeki Tarım Tanrısı'dan alan gezegen. Satürn'ü ilginç kılan ise etrafındaki halkaları. Peki "Satürn'ün halkları nasıl oluştu?

Satürn ismini Roma mitolojisindeki Tarım Tanrısı'dan alan gezegen. Satürn'ü ilginç kılan ise etrafındaki halkaları. Peki "Satürn'ün halkları nasıl oluştu? Dünya'mızın neden bir halkası yok?" gibi sorulara bu yazıda cevap bulacaksınız.

Satürn bir tane halkası yoktur. Satürn'ün toplam 7 tane halkası vardır. (Ana halkaları A, B ve C olarak adlandırılırken; diğer halkalar D, E, F ve G olarak adlandırılıyor.) Satürn'ün halkaları kaya parçalarından ve buzlardan oluşmaktadır.

Bu kaya parçalarından bazıları ufak bir taş boyutunda bazıları ise bir otobüs büyüklüğündedir. Satürn'ün halkaların büyük bölümü buzullardan oluşmaktadır.

UYDULAR İLK TEZİ ÇÜRÜTTÜ

Satürn'ün halkalarının yaşlarını bilinmiyor. Ama halklarındaki yoğun buzun Güneş'in oluşumundan önce oluştuğu tahmin ediliyor. Satürn'ün uydusu Titan'da araştırmalar yapan Cassini uydusu Satürn'ün halkasında bilgiler verdi. Satürn'ün yaklaşık 60 kadar uydusu var.

Satürn halkalarının oluşumu ile iki teori vardır. İlki Satürn'ün halkalarıyla birlikte oluştuğu teorisidir. Ancak bu teoriyi Satürn'e giden Cassini ve Voyager uyduları çürüttü. Çünkü Satürn halklarını oluşturan cisimler zamanla yok olmakla yerine yenileri gelmektedir. Diğer teori ise Satürn yörüngesine giren bir asteroidin Satürn'ün bir uydusuna çarpıp tamamen parçalamasıyla halkların oluşmasıdır.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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