Sattıkları Evin Sahibinin Eşyalarını Çaldıkları İddiasıyla Gözaltına Alındılar

SAMSUN'da, sattıkları evi alan Yusuf T.'nin, kapının kilidini değiştirmemesinden faydalanan emlakçı 2 kardeşin, içeri girip, eşyaları çaldıktan sonra ikinci el olarak sattığı öne sürüldü. Emlakçı kardeşler ile ev eşyalarını alan Irak uyruklu gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde yaşayan Yusuf T., iddiaya göre, emlakçılık yapan Gülşen A. ve Özgür A. kardeşler aracılığıyla Kışla Mahallesi'nden ev satın aldı. Emlakçı kardeşler, kapının kilidinin değiştirilmemesinden faydalanarak, eve girip, eşyaları çaldı. İkili, daha sonra ev eşyalarını ikinci el olarak Irak uyruklu Ayad Badr Ali Al- Mar'a We'ye sattı. İkinci el ürünler satın alan Iraklı; 2 çekyatı, 6 sandalyeyi, halıyı, yolluğu, çift kapılı buzdolabını, çamaşır makinesini ve masayı kamyona yükledi. Evine gelen Yusuf T. ise eşyalarının yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Emlakçı kardeşler Gülşen A. ve Özgür A. ile Iraklı Ayad Badr Ali Al- Mar'a We gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Samsun