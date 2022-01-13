Satrançta birçok başarı elde eden Filistinli küçük kız, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor - Haberler
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Satrançta birçok başarı elde eden Filistinli küçük kız, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Filistinli Cena Ahmed Osman (12), Irak'ın başkenti Bağdat'ta mart ayında düzenlenecek Arap Satranç Şampiyonası'na katılmak için yoğun antrenmanlar yapıyor.

Filistinli Cena Ahmed Osman (12), Irak'ın başkenti Bağdat'ta mart ayında düzenlenecek Arap Satranç Şampiyonası'na katılmak için yoğun antrenmanlar yapıyor.

Filistinli küçük kız, bu turnuvada 13 yaş altı grupta ülkesini daha ileri bir pozisyona taşımayı ve dünya şampiyonluğunu kazanmayı umuyor.

Satranç öğrenmeye sekiz yaşında başlayan Cena, Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen turnuvalar ve diğer yerel yarışmalarda aldığı birinciliklerin yanı sıra 3 kez Filistin şampiyonu oldu. Filistinli küçük kızın dört yıl içerisinde kazandığı çok sayıda madalya ve kupa bulunuyor.

Satrançta birçok başarı elde eden Filistinli küçük kız, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Satrançta birçok başarı elde eden Filistinli küçük kız, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Satrançta birçok başarı elde eden Filistinli küçük kız, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri

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