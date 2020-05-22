Dua kitabı satmaya çalışan bıçaklı zanlı, "Satmıyorum ben okuyorum" dedi, ancak duayı okuyamadı
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Dua kitabı satmaya çalışan bıçaklı zanlı, "Satmıyorum ben okuyorum" dedi, ancak duayı okuyamadı

Adana'da hastane önlerinde dua kitabı ve mendil satma bahanesiyle para alamadıkları vatandaşlara bıçak çeken zanlılar yakalandı. Dua kitabını satmak için değil, okumak için taşıdığını söyleyen zanlılardan biri, basın mensuplarının 'Subhaneke' duasını okuması isteği üzerine duayı bilmediğini söyledi.

22.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:05

Adana'nın Seyhan ilçesinde hastane önlerinde dua kitabı ve mendil satma bahanesiyle para isteyen ve para alamadıkları vatandaşlara bıçak çeken zanlılar, polislerin operasyonuyla yakalandı.

Dilenci görünümlü bir şahıs, hastane önünde oturan bir ailenin yanına gelerek mendil ve dua kitabı satmak istedi. Bu sırada bir vatandaşı da öpünce, virüs salgını döneminde dilencinin bu zorbalığı vatandaşları çileden çıkartırken, durum polise bildirildi. Şikayet üzerine hastane önlerinde önlem alan yunus polisleri, bu satıcıları tek tek yakaladı.

"DUA KİTABI SATIYOR, DUA BİLMİYOR"

Bu arada polisin yakaladığı Emrah K. ise kimseden zorla para istemediğini, mendil sattığını ileri sürerek elindeki dua kitabını da okumak için aldığını ileri sürdü. Emrah K.'den basın mensupları 'Subhaneke' duasını okumasını istedi ancak şahıs duayı bilmediğini söyledi. Emrah K. ekmek mücadelesi yüzünden dua öğrenemediğini ancak namaz kıldığını iddia etti. Basın mensuplarının bunun üzerine "öğlen namazı kaç rekat" diye sorması üzerine şahıs yine bilmeyince, bu kez de namaz kılmadığını söylemesi dikkat çekti. Polis daha sonra şahsı gözaltına aldı.

Dua kitabı satmaya çalışan bıçaklı zanlı, 'Satmıyorum ben okuyorum' dedi, ancak duayı okuyamadı

"BUNLARIN YÜZÜNDEN HASTANEYE GELEMİYORUZ"

Şahıs gözaltına alınıp polis aracına götürülürken yanına gelen Gülşen Kirli isimli bir kadın "Bunların yüzünden hastaneye gidemiyoruz. Bunun gibi insanlar hastane ve metroda her yerde karşımıza çıkıyor. Birinde oğlumu hastaneye getirdiğimde benden para istediler vermeyince oğlumun boğazına bıçak dayadılar. Bir arada metroda para istediler vermeyince kavga çıktı. Bunlardan bıktık artık bunları görmek istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Dua kitabı satmaya çalışan bıçaklı zanlı, 'Satmıyorum ben okuyorum' dedi, ancak duayı okuyamadı

Kaynak: İHA

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