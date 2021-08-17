Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı
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Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı

Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Niğde'de sokaklarda balon satarak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Hikmet Tekin, sel bölgelerindeki mağdur olan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına satmak için aldığı ayakkabıları bağışladı.

Niğde'de sokaklarda balon satarak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Hikmet Tekin, sel bölgelerindeki mağdur olan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına satmak için aldığı ayakkabıları bağışladı.

AFAD tarafından başlatılan 'Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası' Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Ömer Halisdemir Meydanında kurulan stantlarda yürütülüyor. Sokaklarda balon satan Hikmet Tekin yardım çadırına gelerek satmak için aldığı 46 çift ayakkabıyı afet bölgesine gönderilmesi için bağışladı. Tekin, "Sel bölgesinde yaşananları televizyonda izledim, çok üzüldüm. Onlar da bizim vatandaşımız. Satmak için ayakkabı almıştım kadın, erkek ayakkabısı. Onları yardımda bulunmak istedim. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Bütün vatandaşlarımız bu kötü günlerimizde birlik olmalıdır. Herkesi yardım yapmasını istiyorum" dedi. - NİĞDE

Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı
Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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