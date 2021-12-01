Satır arasında dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu ilk kez söyledi - Haberler
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Satır arasında dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu ilk kez söyledi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Her fırsatta faizlerin düşmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda dikkat çeken bir ifade kullandı. Faiz indirimi kararının siyasi olarak kendileri için büyük bir risk taşıdığına vurgu yapan Erdoğan, "Belki siyaseten en riskli ama ülkemiz için en doğru planı yaptık, yapıyoruz" dedi.

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faiz konusundaki çağrısını bir kez daha yeniledi.

"EN RİSKLİ AMA EN DOĞRU OLANI YAPTIK"

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı alması ile döviz kurundaki yükseliş arasındaki ilişkiye değinen Erdoğan, konuşmasının satır arasında dikkat çeken bir ifade kullanarak, "Belki siyaseten en riskli ama ülkemiz için en doğru planı yaptık, yapıyoruz" dedi.

"KESİNTİSİZ BİR KAPASİTE BÜYÜTME YARIŞINDAYIZ"

"Çıksın birisi siz faizi düşürerek yanlış yapıyorsunuz' desin. Diyemez. Çünkü doğrusu bizim yaptığımızdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Tüm sektörlerden yeni yatırımlarla kesintisiz bir kapasite büyütme yarışındayız. Ülkemizi fırsatını bulduğunda kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti yapmak yerine kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz. Asıl zenginliğin ülkenin üretim gücü olduğunu biliyoruz. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Ama istihdam kalıcıdır. Ekonomide de dünya beşten büyüktür diyoruz."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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