Sassuolo - Genoa İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
06.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:19
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sassuolo - Genoa maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Sassuolo - Genoa maçıdır. Peki Sassuolo - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
SASSUOLO - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sassuolo - Genoa maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.
SASSUOLO - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sassuolo - Genoa maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.
SASSUOLO - GENOA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Mapei Stadyumu, Reggio Emilia'da oynanacak.