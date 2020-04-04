Sason İl Genel Meclisi üyesinden esnafa maske ve eldiven desteği Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmet Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa maske ve eldiven dağıttı.

Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmet Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa maske ve eldiven dağıttı.

Çelik, toplu taşıma araçları ile toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından ilçedeki esnafı ziyaret ederek, salgın hakkında bilgilendirdi.

Esnafa maske ve eldiven dağıtan Çelik, herkesin bu salgına karşı yetkililerin uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf Yunus Bozkurt da desteğinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA