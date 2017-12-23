Sason'da "Kudüs'ü Anma ve Anlama" Konferansı

Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik "Kudüs'ü Anma ve Anlama" konferansı düzenlendi.



İlçedeki Yunus Emre Ortaokulu'nda düzenlenen program, merkez cami imamlarından Habib Günay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansta Karşıyaka Mahallesi Cami İmamı Hüseyin Tanrıverdi konuşma yaptı.



Kudüs'ün İslam'ın vazgeçilmez kutsal mekanlarından olduğunu belirten Tanrıverdi, Kudüs'ün İslam dini için önemini, tarihsel sürecini ve günümüzdeki yerine değindi.