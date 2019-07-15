Sason'da 15 Temmuz şehitleri için 3 dilde mevlit - BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sason Müftülüğü tarafından Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okunmasının ardından İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Programa, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Cumhuriyet Başsavcısı Abidin Yücesan, Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA