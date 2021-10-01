Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu - Haberler
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Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

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Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

Fransa'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Mont Blanc Dağının bir buzulunda 1992'de uçuruma düşen ve bir daha kendisinden haber alınmayan 21 yaşındaki gencin cansız bedeni tam 29 yıl sonra bulundu.

Fransa'da dünyayı hayrete düşüren bir olay yaşandı. 29 yıl önce Mont Blanc Dağına çıktıktan sonra uçuruma düşen ve bir daha bulunamayan 21 yaşındaki gencin cansız bedeni dağcılar tarafından bulundu.

Haut Savoie bölgesinde bulunan Mont Blanc Dağının Tre-la-Tete buzulunda dün bir grup dağcı, 2 bin 750 metre yükseklikte cansız bedenle karşılaştı.

YILLARDIR HER YERDE ARANIYORDU

Dağcıların kurtarma ekiplerini aramalarının ardından bölgeye Yüksek Dağ Jandarma Bölüğü (PGHM) geldi. Cansız bedenin inceleme yapılmak üzere Chamonix'e götürüldüğü öğrenildi.

Dağ kurtarma hizmetleri tarafından edinilen bilgiye göre 1971 doğumlu Fransız dağcı 29 yıldır kayıptı. Dağcının 21 yaşında iken uçuruma düştüğü, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

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