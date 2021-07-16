SAS Holding ve yöneticileri hakkında suç duyurusu: "Paralarımız kaçırıldı"
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SAS Holding ve yöneticileri hakkında suç duyurusu: "Paralarımız kaçırıldı"

SAS Holding ve yöneticileri hakkında suç duyurusu: 'Paralarımız kaçırıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Ataşehir'de SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmesi ve şirket yöneticilerinden Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından şirketten paralarını alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını...

İstanbul Ataşehir'de SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmesi ve şirket yöneticilerinden Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından şirketten paralarını alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ataşehir'de 15 Haziran 2021 tarihinde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Koçan'ın eski eşi olan şirket yöneticisi Süleyman Aydın ise intihar ederek hayatını kaybetmişti.

"YÜZDE 9 KAR VAADİNDE BULUNDULAR"

Söz konusu şirkete yatırım yapan ve paralarını geri alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, SAS Holding ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, SAS Holding'in yatırım yapanlara yüzde 9 kar payı ile ödeme vaadinde bulunduğu belirtildi.

"YÖNETİMDEN KİMSEYE ULAŞAMADIK"

Şirketin geçtiğimiz haziran ayına kadar ödeme yaptığı, bu ödemelerde stopaj kesintilerinin de yapıldığı anlatıldığı dilekçede, "Fakat medyaya yansıyan SAS Holding önünde cinayet ile sonuçlanan soygun ve ardından şirket yöneticisi Süleyman Aydın'ın intihar olayından sonra bahse konu şirketin mirasçıları devri itibari ile ödemeler yapılmadı, sisteme erişim de kapatıldı. Şirket yönetiminden hiç kimseye ulaşılamadı, bilgi alınamadı" ifadelerine yer verilerek, bu paraların davalılara ait olan başka bir şirket üzerinden kaçırıldığı iddia edildi.

18 ŞİRKET YÖNETİCİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Dilekçede, hayatını kaybeden Sibel Koçan ve intihar eden Süleyman Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şirket yetkilisi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılması, tüm mal varlıklarına el konulması, hesaplarının dondurulması veya tedbir koyulması istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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