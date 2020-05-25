Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
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Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı

Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda çalışanda yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri geçici bir süreliğine kapatıldı.

25.05.2020 21:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:03

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Devlet Hastanesinde çok sayıda sağlık çalışanında Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine valilik tarafından hastanenin poliklinik ve yataklı servislerinin kapatıldığı bildirildi. Hastanenin sadece acil servis kısmının hizmete devam ettiği bildirildi. testi pozitif çıkan sağlık çalışanları da Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

SADECE ACİL SERVİS HİZMET VERECEK

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Kovid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır".

Doktor ve hemşireler koronavirüse yakalandı, devlet hastanesi kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı

Kaynak: İHA

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