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Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor

Saruhanlı Belediyesi, sokak hayvanları için ilçeye bin 200 metrekare alanda 200 hayvan kapasiteli modern geçici hayvan bakımevi yapımına başladı.

Saruhanlı Belediyesi, sokak hayvanları için ilçeye bin 200 metrekare alanda 200 hayvan kapasiteli modern geçici hayvan bakımevi yapımına başladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mevcut bakımevinin yetersiz olması, tehlike arz eden ırkların belediye bakımevin tutulması gerektiğinden 200 hayvan kapasiteli modern geçici hayvan bakımevi inşasına başladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda belediyeye ait arazide yapımı süren bakımevinin yakında hizmete alınacağını ifade eden Bilgin, burada çeşitli sebeplerle yaralanan, travmaya maruz kalan, yaşlanan veya tehlike arz eden sokak hayvanlarının veteriner hekimler gözetiminde tedavi ve rehabilite edileceğini belirtti. - MANİSA

Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor

Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor

Saruhanlı Belediyesi yeni hayvan bakımevi inşa ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Saruhanlı Belediyesi, Sokak Hayvanları, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Yerel, Haberler

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