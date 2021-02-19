Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor

19.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:08
Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor

Avusturalyalı Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan dolayı altı ay hapishanede kaldıktan sonra şartlı tahliye edildi. Tahliye koşullarını çiğneyen ünlü model, hapishaneye tekrar girmemek için polisten köşe bucak kaçıyor. Yetkililer, kaçak modelin yakalanması için yerel halktan yardım istedi.

Avusturalyalı ünlü Instagram modeli Monique Agostino, geçtiğimiz yıl hırsızlık ve üstünde bıçak bulundurma suçlarından 24 ay hapis cezası almıştı. 25 yaşındaki ünlü model, 2020'nin ekim ayında altı ay hapis cezası çektikten sonra şartlı tahliye edildi. Tahliye kuralarını hiçe sayan Agostino, tekrar hapse gireceğini anlayınca çareyi polisten kaçmakta buldu.

Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor

POLİS YEREL HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Polis ekipleri, 25 yaşındaki Monique Agostino için şartlı tahliye kurallarını ihlal etmekten dolayı tutuklama emri çıkarttı. Ünlü modelin arama çalışmasını yürüten polis, suçlu modelin bulunması için yerel halktan yardım talebinde bulundu.

Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor
Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özge Özder Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:08:53. #1.14#
title