Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor
Avusturalyalı Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan dolayı altı ay hapishanede kaldıktan sonra şartlı tahliye edildi. Tahliye koşullarını çiğneyen ünlü model, hapishaneye tekrar girmemek için polisten köşe bucak kaçıyor. Yetkililer, kaçak modelin yakalanması için yerel halktan yardım istedi.
Avusturalyalı ünlü Instagram modeli Monique Agostino, geçtiğimiz yıl hırsızlık ve üstünde bıçak bulundurma suçlarından 24 ay hapis cezası almıştı. 25 yaşındaki ünlü model, 2020'nin ekim ayında altı ay hapis cezası çektikten sonra şartlı tahliye edildi. Tahliye kuralarını hiçe sayan Agostino, tekrar hapse gireceğini anlayınca çareyi polisten kaçmakta buldu.
POLİS YEREL HALKTAN YARDIM İSTEDİ
Polis ekipleri, 25 yaşındaki Monique Agostino için şartlı tahliye kurallarını ihlal etmekten dolayı tutuklama emri çıkarttı. Ünlü modelin arama çalışmasını yürüten polis, suçlu modelin bulunması için yerel halktan yardım talebinde bulundu.