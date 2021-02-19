Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor

Avusturalyalı Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan dolayı altı ay hapishanede kaldıktan sonra şartlı tahliye edildi. Tahliye koşullarını çiğneyen ünlü model, hapishaneye tekrar girmemek için polisten köşe bucak kaçıyor. Yetkililer, kaçak modelin yakalanması için yerel halktan yardım istedi.