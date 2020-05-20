SARS Antikorları Covid-19'a Karşı Koruyucu Etkiye Sahip Dünyanın dört bir yanında endişe verici tablolara yol açan yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalar hızla sürerken milyarlarca kişi hastalıkla mücadelede umut verici haberler bekliyor.

Dünyanın dört bir yanında endişe verici tablolara yol açan yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalar hızla sürerken milyarlarca kişi hastalıkla mücadelede umut verici haberler bekliyor. Bu süreçte yapılan çalışmalardan birisi bazı ilginç detayları bilim insanlarına sundu. Buna göre SARS antikorları yeni tip koronavirüse karşı etkin bir savunma sağlıyor gibi gözüküyor.

SARS Antikorları Hastalıkla Mücadele Edebiliyor mu?

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada SARS ile enfekte olan bireylerin vücudunca üretilen antikorların SARS-CoV-2 ile etkileşimi gözlemlendi. Buna göre söz konusu antikor, yeni tip koronavirüste yer alan ve insana zarar veren proteini etkisiz hale getirebiliyor.

S309 isimli antikor virüsün ağır semptomlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olması ile birlikte hastalığın şiddetine bağlı olarak virüsü tamamen ortadan kaldırabilme yeteneğine sahip. Doçent Dr. David Veesler konu hakkında yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Halen bu antikorun canlı sistemlerde koruyucu özelliklerinin olduğunu görmemiz gerekiyor, henüz orada değiliz. Burada ilginç olan şey, bu antikorun 2003 yılında yani 17 yıl önce SARS'ı yenen birinde bulunmuş olması."

Vir Biotechnology isimli şirket de bu açıklamaların ardından söz konusu antikoru test etme ve geliştirme sürecini hızlandırdığını duyurdu. Testler başarılı olursa söz konusu antikor insanlar tarafından tek başına ya da ilaç kokteyli olarak alınabilecek. Bu sayede ağır semptomlara karşı bir savunmanın vücutta yer alması bekleniyor.

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