SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
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SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Kuyrukların Gürcistan gümrüğündeki işlemlerin yavaşlamasından kaynaklandığı öğrenildi. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, 'TIR kuyruğu varsa iş, ihracat ve lojistik hareket var demektir' dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar, Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu. Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, sınır kapısında beklemeyi sürdürüyor. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. TIR'lar, karayolunun bir şeridini kapattı.

'ŞOFÖRLERİMİZ ARAÇ İÇİNDE BEKLİYOR'

Karayolundaki TIR kuyruğunun Arhavi'ye kadar uzandığını ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, 'Sarp Sınır Kapısı'ndan, Kafkas cumhuriyetlerine yaklaşık 14 ülkeye bu kapıdan geçişler sağlanıyor. Dönem dönem bazı sorunlar yaşanıyor. İhracatımız yüzde 30 ile 40 arasında arttı. Bu TIR çıkışlarının yani nakliyenin arttığı anlamına geliyor. Aslında TIR kuyruğu varsa iş, ihracat ve lojistik hareket var, demektir. Artan TIR yoğunluğu nedeniyle şoförlerimiz araç içinde bekliyor, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyor. Bu duruma karşı bir çözüm üretmemiz gerekiyor' dedi.

'3 GÜNDÜR YOL ÜZERİNDE BEKLİYORUZ'

TIR şoförü Yaşar Koçer, '3 gündür yol üzerinde bekliyoruz, perişan olduk. Bayramı burada geçirdik. Şoförlere Allah yardım etsin' diye konuştu. Bir başka TIR şoförü Harun Kısır da 'Bayramı burada geçirdik. Kuyruk Arhavi'den başlıyor, sınır kapısında bir problem var ama bilmiyoruz' şeklinde konuştu.

SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU
SARP SINIR KAPISI'NDA 15 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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