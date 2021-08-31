Sarp Levendoğlu aşk sarhoşu

Üç yıl evli kaldığı Birce Akalay'dan dört sene önce ayrılan Sarp Levenoğlu, kalbini 'Demir Kadın Neslican' filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak'a kaptırdı. İşte detaylar...

'Demir Kadın Neslican' filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'ndan aşk paylaşımı geldi. Irmak, Instagram'dan Levendoğlu'yla sarılarak karesini yayınlayarak, kalp emojisi koydu. Rolü için saçını sıfıra vurduran Irmak'ın saçının uzadığı da görüldü.

Çiftin çıktığı akşam yemeğine arkadaşları da eşlik etti. Levendoğlu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Birce Akalay'la aynı proje oynama fikrine önce, "Evet" demiş, sonra vazgeçtiği iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin