Sarnıca düşen kuzuya, 3 saatlik kurtarma operasyonu
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Sarnıca düşen kuzuya, 3 saatlik kurtarma operasyonu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 8 metre derinliğindeki sarnıca düşen kuzu, itfaiye ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Sarnıca düşen kuzuya, 3 saatlik kurtarma operasyonu
17.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:35

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 8 metre derinliğindeki sarnıca düşen kuzu, itfaiye ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Bölgeyi gezenlerin fark ettiği kuzu, kurtarıldıktan sonra çobanın uzattığı kaptan su içti.

Serik'e bağlı Tekke Mahallesi yakınlarındaki antik kenti gezen 3 genç, kuzu sesi duyunca 8 metre derinliğindeki sarnıca düştüğünü fark etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nı arayan gençler, hayvanın kurtarılması için yardım istedi. Bölgeye gelen 3 kişilik itfaiye kurtarma ekibi, patika yolda yürüdükten sonra kuzunun düştüğü sarnıca ulaştı. Bir görevli, ip düzeneği kurulduktan sonra sarnıca indi ve kuzuyu halatla bağlayıp, yukarı gönderdi. Kuzu, bölgeye gelen çoban Erdal Aksoy'a teslim edildi. Aksoy, kuzuya kap içinde su verdi. Kurtarılan hayvan, su içerken, çoban Aksoy da "Hayvanın için yanmış" diyerek, gülümsetti. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla kurtarılan kuzu, sürü sahibi Muammer Çayrak'a teslim edildi.Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelinde 41 istasyonda hayvan kurtarma hizmeti veriyor. Ekipler, geçen hafta kuzu ve kedi kurtarma ile yılan yakalama dahil 20 olaya müdahale etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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