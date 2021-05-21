Sarnıç Mahallesinde arazi yolları açılıyor
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Sarnıç Mahallesinde arazi yolları açılıyor

Sarnıç Mahallesinde arazi yolları açılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sarnıç Mahallesi'nde arazi yolları açma çalışmaları sürüyor. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, süren çalışmaları yerinde inceledi.

Kula İlçesi Sarnıç Mahallesi'nde tarım arazilerine ulaşım sağlayan arazi yollarında yol açma ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarnıç mahallesinde devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek , "Sarnıç Mahallemiz tarım ve hayvancılık noktasında ilçemizdeki önemli kırsal mahallerimizden birisi. Özellikle çiftçilerimizin arazilerine rahat ulaşım sağlayabilmesi için tarla yollarını açıyoruz. Bin bir zahmetle nasibini toprakta arayan hemşerilerimize hayırlı olsun. Arazi yolu bakım onarım, genişletme işlemlerimiz sürecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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